響應每年11月第1個星期日為「全國寫生日」，台東生活美學館今於台東縣美術館舉辦寫生繪畫活動，各藝術團體及親子家庭共襄盛舉。（台東生活美學館提供／蕭嘉蕙台東傳真）

每年11月的第1個星期日為「全國寫生日」，今年依例由台東生活美學館於台東縣美術館舉行，天公作美，陽光明媚，逾50名大小朋分別選定樹蔭下、迴廊內，盡情揮灑彩筆，現場洋溢著藝術氣氛。

藝術源於生活，而寫生即是最佳體現，2013年由Taiwan Plein－Air Festival發起制定每年11月的第1個星期日為「全國寫生日」，至今邁入第9年。

台東縣境內各藝術團體今共襄盛舉，包含自然油畫協會、青溪新文藝協會、無盡雅集畫會、書畫教育協會，關山鎮書法協會、黑潮書法學會，佛光山日光寺、金剛寺繪畫班、中華里社區發展協會繪畫班、檸檬象工作室及藝術心流繪畫教室，可謂匯聚成1股繪畫藝術的熱流。

台東生活美學館館長江愚表示，台東繪畫藝術人才輩出，由出外寫生來帶動，是最好的一種美育活動，連續3年來也逐漸在台東蔚為風氣，讓繪畫藝術在台東逐漸萌芽茁壯。

畫家曾興平也在現場人像寫生，他致詞時表示很欣慰，台東的藝術活動逐漸的熱絡起來，鼓勵各畫會成員平日熱情作畫，並寄予大家不是僅參加每年1次的全國寫生日而已。

大自然油畫畫會理事長也是籌辦負責人賴世榮也表示，每個人內在都有1個追求美的靈魂，繪畫活動的熱絡與否，可以顯示文化層次的溫度，他相信在座很多熱情畫畫的小朋友，未來都是無可限量的閃亮畫家。