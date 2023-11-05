芭樂在台灣一年四季都有生產，但最好吃的季節是冬季。對此，營養師高敏敏分享，芭樂堪稱水果界「維生素C之王」，能為健康帶來許多正面影響，包含縮短感冒病程、減少罹癌機率、降血壓、順暢解便秘、維持關節健康、食用後較不會使血糖快速上升等作用。在清洗時，她提醒不要過度搓洗、甚至削皮，因表皮也富含維生素C，會導致營養流失。

高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文表示，芭樂不但可以幫助美白、製造膠原蛋白，還有滿滿抗壓營養素，很適合處於壓力大、飲食不均衡的現代人來每天攝取，補充容易流失的維生素C。她並分享下列8大營養功效：

1、縮短感冒病程：芭樂富含維生素C，有抗氧化、抗發炎的作用，可加快傷口癒合還能幫助白血球抵抗病菌，強化免疫系統。

2、低GI值水果：食用後血糖上升平穩，糖尿病友也可享用。

3、降低罹癌機率：維生素C能中和有害自由基，減少加工食品帶來的致癌風險。

4、降血壓及消水腫：含有礦物質鉀，不僅可預防心血管疾病，還能降血壓、消水腫。

5、順暢解便秘：高纖維加上充足水分，能刺激腸胃蠕動、幫助排便順暢。

6、延緩骨質疏鬆：維生素C有助鈣質吸收，促進膠原蛋白合成，從而延緩骨鬆、維持關節健康。

7、提高工作效率：含有維生素B群，能提供細胞正常運作的能量。

8、高飽足感：富含膳食纖維，能抑制胃口、幫助腸胃順暢。

高敏敏建議，食用芭樂時，最好不要再另外加鹽或梅粉，避免鈉、糖攝取過多，單吃就很美味又健康。另外，芭樂固然好吃，但營養搭配要均衡，1天1顆即可；也不要將其取代蔬菜，兩者所提供的營養是不同的。

至於在清洗芭樂方面，高敏敏提醒，務必要輕一點、也不要削皮，因為維生素C在芭樂表皮也很豐富，若過度搓洗甚至削皮，會造成營養流失。