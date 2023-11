樂天女孩今年度聲量最高的啦啦隊成員林襄,擁有甜美臉蛋和火辣身材,近年來她跨足寫真、單曲、主持、電影, IG粉絲數已累積至180萬人追蹤;日前她分享到日本工作的穿搭美照,大方展現好身材,而衣服上的英文字更是成為焦點。

林襄今(5)日在IG透露,自己到日本出差「這次來北海道工作一天就回東京工作了,好可惜沒在北海道多待幾天」文中更附上她的穿搭照,可見她紮起馬尾戴著耳機,穿著U領緊身白色長袖搭配牛仔褲,蹲在角落,由上往下拍攝的視角,讓她好身材一覽無遺。

然而,值得注意的是,林襄衣服上印有7個英文字「Don’t be scared to be a Bitch(不要害怕成為一個婊子)」似乎是設計師想鼓勵女孩們,做自己不要害怕別人的眼光。

照片曝光後,短短2小時就吸引4.4萬人朝聖「這個造型好好看」、「襄襄來了新視角,這造型美極了」、「太甜太美啦」、「辛苦了,表演加油」、「衣服上的字」、「好可愛的襄」且除台灣粉絲外,也發現不少日本網友留言,可見林襄在海外的高人氣。