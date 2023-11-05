樂天女孩今年度聲量最高的啦啦隊成員林襄，擁有甜美臉蛋和火辣身材，近年來她跨足寫真、單曲、主持、電影， IG粉絲數已累積至180萬人追蹤；日前她分享到日本工作的穿搭美照，大方展現好身材，而衣服上的英文字更是成為焦點。

林襄今（5）日在IG透露，自己到日本出差「這次來北海道工作一天就回東京工作了，好可惜沒在北海道多待幾天」文中更附上她的穿搭照，可見她紮起馬尾戴著耳機，穿著U領緊身白色長袖搭配牛仔褲，蹲在角落，由上往下拍攝的視角，讓她好身材一覽無遺。

然而，值得注意的是，林襄衣服上印有7個英文字「Don’t be scared to be a Bitch（不要害怕成為一個婊子）」似乎是設計師想鼓勵女孩們，做自己不要害怕別人的眼光。

照片曝光後，短短2小時就吸引4.4萬人朝聖「這個造型好好看」、「襄襄來了新視角，這造型美極了」、「太甜太美啦」、「辛苦了，表演加油」、「衣服上的字」、「好可愛的襄」且除台灣粉絲外，也發現不少日本網友留言，可見林襄在海外的高人氣。