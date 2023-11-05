YouTuber出身的網路紅人羅根保羅（Logan Paul）在周末的WWE Crown Jewel摔角大賽上摘得美國冠軍，這是他加盟WWE之後的首冠，對手是名人堂成員「619」密斯特利歐（Rey Mysterio）。羅根保羅先前在拳擊擂台上挑戰過梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.），打職業摔角亦是有模有樣，證明他確實是多才多藝的人。

雖然這是WWE高層安排讓羅根保羅摘冠的，美國冠軍也不算頂級冠軍，不過8場比賽就摘得首冠，好幾次都是在大賽出場，可見WWE對羅根保羅的影響力頗有信心。羅根保羅惹過不少麻煩，這種爭議形象讓他適合扮演亦正亦邪的角色。

比賽中途出現一點配合失誤，密斯特利歐踩繩索後空翻攻擊時偏離預定位置，羅根保羅緊急上前將他接住，避免他頭部著地，這個拯救對手的迅速反應獲得粉絲好評。同時有人指責是羅根保羅沒有跑到正確的受招位置，但他算是盡力補救了失誤，畢竟密斯特利歐是老英雄了（48歲），結果沒人受傷才是最重要的。

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