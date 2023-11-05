You ever want to understand why Logan Paul has the respect of his peers in the wrestling business???



No one at this stage should have the ring awareness he does. He quite literally saved Rey Mysterio from a serious injury here. Just great stuff. pic.twitter.com/fBkQYA9yEW — A Kenny For Your Thoughts (@_kennythoughts) November 4, 2023

YouTuber出身的網路紅人羅根保羅（Logan Paul）在周末的WWE Crown Jewel摔角大賽上摘得美國冠軍，這是他加盟WWE之後的首冠，對手是名人堂成員「619」密斯特利歐（Rey Mysterio）。羅根保羅先前在拳擊擂台上挑戰過梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.），打職業摔角亦是有模有樣，證明他確實是多才多藝的人。

雖然這是WWE高層安排讓羅根保羅摘冠的，美國冠軍也不算頂級冠軍，不過8場比賽就摘得首冠，好幾次都是在大賽出場，可見WWE對羅根保羅的影響力頗有信心。羅根保羅惹過不少麻煩，這種爭議形象讓他適合扮演亦正亦邪的角色。

比賽中途出現一點配合失誤，密斯特利歐踩繩索後空翻攻擊時偏離預定位置，羅根保羅緊急上前將他接住，避免他頭部著地，這個拯救對手的迅速反應獲得粉絲好評。同時有人指責是羅根保羅沒有跑到正確的受招位置，但他算是盡力補救了失誤，畢竟密斯特利歐是老英雄了（48歲），結果沒人受傷才是最重要的。