41歲女星許維恩與男星王家梁在2021年結婚，今年6月產下寶貝千金「忒忒」，初為人母的許維恩４日在粉絲頁上分享恐怖經歷，她表示老公半夜對她說耳邊聽到寶寶的笑聲，但忒忒寶寶已經熟睡，而且聲音聽起來也不像是女兒的聲音，讓她嚇得忍不住飆髒話，直呼：「已經嚇瘋了！」

許維恩在粉絲頁上分享一件恐怖的事情，她說自己發現小寶寶常常會看著某處笑得很開心，彷彿有人在逗她笑，或者是看到什麼可怕的東西而被嚇到哭了出來，讓她覺得應該是看到什麼人類肉眼看不見的東西，她寫道：「我的確相信寶寶時期，真的可以看到我們看不到的東西～。」豈料，有天半夜王家梁躺在床上小聲的問她說：「妳剛剛有用寶寶監視器的麥克風說話嗎？」許維恩說沒有，表示自己在上廁所時就進房間了，王家梁卻對她說：「我剛剛聽到小朋友的笑聲？！就在我耳邊⋯。」

由於女兒忒忒早已經睡著，而且她的床離他們有點距離，讓她不禁在心裡大罵髒話，「想嚇死誰啦！我要把忒忒抱在床上一起睡覺嗎？但她睡得好好的～真的不想吵她。」於是她就和老公兩個人在床上靠得很緊又很害怕，只好故作鎮定安慰老公：「你想太多了啦～有可能是忒忒睡著時會發出一些聲音」，沒想到老公又補一句：「但那個聲音在我耳邊是像小孩子的聲音～不像忒忒寶寶的聲音。」氣得她大喊：「不要再講了啦！」並把棉被蓋住頭的一半，內心已經嚇壞的她真的不知道該怎麼辦，只好自我安慰道：「我相信你是在保護我們全家的～是好東西啦」

貼文曝光後，網友們紛紛安慰許維恩表示，「Baby睡著時做夢也會笑，不要想太多」、「第二胎來等(投胎)了唷！」、「baby 都有她的守護神 ，所以寶寶才會笑」、「不要想太多嘍⋯⋯只要不是讓寶寶哭鬧害怕就沒事了！」、「其實床母也會跟寶寶玩」、「別害怕、是第二個小孩來找你們了」、「二寶來了啦～」