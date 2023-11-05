閻奕格4日舉辦新歌演唱會。（華研國際提供）

閻奕格（右）4日舉辦新歌演唱會，陳華現身台上力挺。（華研國際提供）

閻奕格4日在台北三創CLAPPER STUDIO舉辦「Changing Room」新歌演唱會，呼應「更衣間」主題，閻奕格連換2套既帥氣又性感的黑色率性戰袍，歌藝、舞藝齊發，一共演唱17首勁歌熱舞，除了新專輯與經典人氣歌曲，她的K歌必點清單和選秀時間期的經典代表作也在歌單當中，更首次演唱收錄在全能天后楊丞琳專輯中的〈漂流浴室〉Demo版〈Heaven〉和韋禮安的〈如果可以〉。

當唱到K歌必點〈想和你看五月的晚霞〉時，原唱陳華驚喜現身，讓原先毫不知情的閻奕格非常驚喜，笑說：「真的太驚喜了，謝謝妳來。」演唱會尾聲，唱到經典代表作〈也可以〉時，一路支持的歌迷們高舉布條「只要舞台上有你，我們都會在這裡」，讓一向堅強的閻奕格，眼淚瞬間失守，「真的很捨不得下台，謝謝從每個地方而來的你們，我會繼續努力帶來更多好聽的歌給大家」。

在歌迷的期盼下，先前預告為了演唱會要增加運動強度的閻奕格，牢記與歌迷的約定，一身黑色搖滾戰袍火力全開展現舞技帶來新專輯中的〈Vroom〉和〈滿格〉兩首快歌，瞬間引爆滿場歌迷的尖叫聲，跟著閻奕格盡情舞動，看到滿場歌迷的熱情，她開心表示：「歡迎來到我的『更衣間』，希望和你們一起享受這個夜晚。」唱完〈花火〉後，VCR播放閻奕格從選秀時期開始的心路歷程影片，當她再次登場時，後方視覺影像出現「格視」超級星光大道節目特效，選唱了在結束《超級星光大道 星光傳奇賽》比賽後，僅有在香港演唱會上唱過的陳奕迅〈我們都寂寞〉，瞬間掀起回憶殺，滿場歌迷聽得如癡如醉，「我其實不敢回頭看，滿滿的回憶真的會哭。」

演出下半場，閻奕格先是帶來兩首快歌〈自以為〉和〈愛上現在的我〉再次引燃滿場歌迷的尖叫聲，跟著閻奕格大合唱。接著進入K歌必點歌單環節，接連演唱〈毒藥〉和〈想和你看五月的晚霞〉，新生代實力歌手陳華突然現身，令事先完全不知情的閻奕格又驚又喜，一度以為是自己的耳機出現問題，才會有兩個聲音。陳華帶著象徵7月流星的滿天星花束送給閻奕格，「這是送給格格的禮物，希望妳永遠像星星一樣閃耀。」閻奕格也大讚：「陳華的歌真的非常好聽，謝謝你專程為我趕場，真的是大大的驚喜。」

安可環節，閻奕格再次帶來回憶殺經典〈Fighter〉，這也是許多人第一次認識閻奕格的代表作，「謝謝這首歌讓大家認識閻奕格」。演唱最後一首〈也可以〉時，來自世界各地的後援會成員們，突然送上驚喜高舉「只要舞台上有你，我們都會在這裡」手幅，作為送給閻奕格的回應，讓一直忍著眼淚要自己不要哭的閻奕格，瞬間眼淚失守，「從9歲就朝著歌手的夢想前進，謝謝一路有你們相挺，也謝謝沒有放棄的閻奕格，希望能和你們一起站上更多大大小小的舞台。」為演唱會畫下完美句點。眾藝人好友徐若瑄、八三夭、孫盛希、五堅情、文慧如、魏嘉瑩和BOOM!怪物新人也送上花籃祝福演唱會成功。