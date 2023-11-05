台中海線近期出現撒釘怪客，已有多名民眾駕駛愛車在沙鹿、梧棲陸續遭殃。（蔡壁如團隊提供／陳淑娥台中傳真）

台中海線近期出現撒釘怪客，已有多名民眾駕駛愛車在沙鹿、梧棲陸續遭殃，就連立委參選人蔡壁如的志工團隊也有人受害，立法院副院長蔡其昌則在臉書粉專發文呼籲大家小心。清水警分局5日表示，目前已鎖定一台可疑車輛，希望盡快就破案。

近期有用路人行經海線梧棲、沙鹿時，愛車輪胎莫名其妙刺到鐵釘，有人下車停路邊下車察看，發現馬路上有一整排的小鐵釘，民眾上網po文呼籲大家小心，不料，此文一出，釣出一堆受害人。

有網友獲知後檢查自家車輛，才發現自己也「中獎」；有人則表示自己的車子也同樣遭殃。民眾特地在事發地點撿鐵釘，直呼一小段路就撿到一大堆，每根鐵釘尺寸都一樣，大罵「真夭壽，根本就是故意的！」

撒釘地點包括梧棲中央路1段、沙鹿中山路等路段，馬路都出現大量鐵釘，立委參選人蔡壁如團隊志工多人也受害；立法院副院長蔡其昌、市議員王立任也在臉書粉專呼籲大家小心。清水警分局今指出，目前已鎖定一台可疑車輛，希望盡快能破案。