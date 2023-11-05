國民黨台南市第6選區立委參選人陳以信5日中午在大台南會展中心舉行募款餐會，吸引上千支持者參加。（洪榮志攝）

國民黨台南市第6選區立委參選人陳以信5日中午在大台南會展中心舉行募款餐會，吸引上千支持者參加。國民黨前主席洪秀柱應邀致詞時，除肯定陳以信是優秀人才，不會有什麼亂七八糟、見不得光的事，不像民進黨「重情重義重查某」；還呼籲支持者要讓侯友宜當選，「國民黨倒，台灣就會倒」。

今天中午陳以信的募款餐會席開120桌，支持者們齊聚一堂，高喊「陳以信凍蒜」，現場氣氛熱烈，不僅洪秀柱、國民黨秘書長黃健庭等人出席力挺，國民黨台南市第3選區立委參選人姚正玉、第5選區立委參選人王家貞也都到場共襄盛舉。

洪秀柱強調，陳以信是優秀人才，非常單純，在自己的工作崗位上努力，重情重義重感情，不會有什麼亂七八糟、見不得光的事情，不像民進黨「重情重義重查某」，民進黨連家都顧不好了，還怎麼能護台灣？愛台灣不是嘴巴說說而已。

洪秀柱還說，台南市槍擊案、光電弊案層出不窮，如果台南不改變，如何對得起在地民眾。2020年她到台南第6選區參選立委，得到許多民眾的支持，這個人情債就讓陳以信來還給大家，讓歸仁出1名立委。

針對總統大選，洪秀柱則認為，應該選一位沈穩的人，拚死拚活能捍衛人民及國家的人，而不是成天一張嘴巴胡謅；有政治人物「今天手牽手跟你海誓山盟，隔天就對不起全忘記」，所以要選一位有為有守有信用的人。

洪秀柱更告訴現場支持者，無論侯柯配或柯侯配，都要看能夠贏賴清德多少，但一定要讓侯友宜當選，如果接到民調電話時，唯一支持要將侯友宜放在前面。如果創建中華民國的國民黨，還要繼續沒有出息，給人家玩到沒有的時候，台灣也就因此沒有了，「國民黨倒，台灣就會倒」，國民黨一定要爭氣。