夏米雅鑽研瑜伽多年。（奇蹟製造提供）

「瑜珈女神」夏米雅日前預告年底即將重返歌壇，為了想要拍攝新歌MV時在鏡頭前保持最佳狀態，近期正緊鑼密鼓的保養肌膚中。她笑著說：「瑜珈讓我身體健康質量指數維持在23歲，所以肌膚的保養也希望看起來像23歲，女生愛美一定要內外兼顧。」

之前為了工作，她經常在烈日下帶領以及拍攝影像時做瑜珈示範，但是紫外線實在太可怕了，會造成大面積肌膚暗沈、斑點和老化，曬一天後，花一年的時間來保養可能都救不回來，所以為了自救肌膚，她耗時2年用心準備考取「美容丙級」與「乙級講師」雙證照，用專業知識來呵護、保養自己的肌膚。

夏米雅日前帶領女學生們來到「台灣撒哈拉沙漠」之稱的台南國聖燈塔做瑜珈，對一望無際的白色沙灘所有人都嘆為觀止，猶如一片遼闊的沙漠美不勝收。大家看到美景就忙著拍美照，肌膚直面迎向烈日、只見她顏抱著一瓶像是「壯陽酒」的罐子走進來，有女學員海風、海水全部照單全收。到了晚上學生們都忙著做保養做修護，每個人都把眾多的保養品堆滿桌，幾乎人人都敷上面膜。驚訝的說：「老師，我們這裡沒有藏著男人，誰要喝藥酒補身呢？如果有藏，應該也用不到這麼一大瓶。」全寢室的人當時都笑翻天了。

夏米雅打開瓶蓋要大家都來倒一點試擦看看，跟女學生們解釋這一大瓶不是「壯陽酒」啦！是我為大家準備擦的「回春水」！是我在臺大進修推廣學院，研習中醫養生保養的課後作品，全部都是草本植物的護膚好物。她笑說，我拍專輯封面及MV就是要靠這瓶草本回春水了，３天就有感能提亮肌膚！今天特別帶來分享給大家。後來女學員個個直呼效果很神奇、質地也很溫和，不少人回頭紛紛詢問回春水，她還自己分裝好多小瓶免費分送給女學生們，並說只送不賣哦。