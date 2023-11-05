企業19年甲級男女排球聯賽例行賽第二周於新莊登場，5日首場比賽為男子組彰化三大有線對上雲林美津濃，本場比賽是雲林美津濃在本季企業排球聯賽的第一戰，雙方經過4局激戰後，由雲林美津濃以25比17、25比27、25比17、25比18搶下本季首勝，彰化三大有線則在本周吞下2連敗。

開局兩隊你來我往，雲林美津濃在舉球員林嘉偉的穿針引線下，金三角許美中、温逸凱、洪榮發得分不斷進帳，再加上攔網戰術奏效、温逸凱的跳發有效破壞對方接發球，助雲林美津濃繼續擴大比分優勢，局末彰化三大有線攻擊出界，雲林美津濃收下第一局。

來到第二局，雲林美津濃氣勢如虹，持續領先來到16比10，擁有6分差距。此時彰化三大有線作出球員輪替，換上隊長莊子霖改變攻擊節奏，接發球也逐漸回穩，組織一波波進攻，成功追至23平。彰化三大有線吳國強四號位斜線攻擊得手，率先來到局末點，但雲林美津濃不願輕易讓出勝利，温逸凱立即還以顏色，將比賽延長至deuce。最終彰化三大有線在隊長莊子霖後排攻擊得分後，馮品恒發出一顆ACE球，順利以27比25扳回一城。

第三局雙方再次展開拉鋸戰，局間彰化三大有線陷入接發亂流之中，同時攻擊也出現較多失誤。雲林美津濃温逸凱在關鍵時刻發球直接得分後，許美中四號位定下最後一球，以25比21取得聽牌領先。第四局開打，在攻擊火力充足的情況下，雲林美津濃很快取得優勢，雖然彰化三大有線手感逐漸回溫，可惜仍讓雲林美津濃25比18帶走勝利！

本場比賽雲林美津濃得分三箭頭洪榮發、温逸凱、許美中分別攻下16、14、13分，執行教練許紹平提到主攻手能力逐漸成熟，攔網、攻擊、接發球的發展也越來越好。温逸凱則笑說為了讓自己的傷勢減輕負擔，這個暑假改變最多的就是跑去「瘦身」，也認為自己已經三年級了，要努力做好學長的樣子，變得更加沉穩、成熟。