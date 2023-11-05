Google RCS詐騙釣魚簡訊增加，刑事局提供避免受害的方式。（警方提供）

Google RCS詐騙釣魚簡訊增加，刑事局提供避免受害的方式。（警方提供）

刑事局打擊詐欺犯罪中心5日表示，在刑事局、NCC與各電信業者共同努力下，今年國內簡訊及蘋果iMessage詐騙訊息已逐漸下降，豈料詐騙集團另闢蹊徑，警方發現，10月中旬起，詐騙簡訊管道已轉移至「Google RCS」即時通訊功能傳遞釣魚簡訊，呼籲民眾小心，警方也提供關閉該簡訊的設定方式，可避免受害。

刑事局指出，當Android手機用戶開啟「RCS即時通訊」功能時，詐騙集團將透過Wi-Fi和行動數據網路傳送訊息；當接收端的網路無法使用時，RCS即時通訊功能即透過電信服務傳遞多媒體簡訊。

警方近期發現「Google RCS」即時通訊功能遭詐騙集團不當利用，假借國內知名業者名義，大肆發送常見的「積分即將到期」及「罰款尚未繳納」詐騙訊息，藉此誘騙民眾點擊釣魚連結，民眾一旦點擊可能遭植入惡意程式竊取認證碼或依連結網站指示輸入「個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號」等資料，詐騙集團即可取得民眾重要的個人資料及金融資訊。

警方說，北部年約30歲黃姓上班族，日前就接獲「Google RCS」即時通訊功能傳遞的釣魚簡訊，內容為：「尊敬的用戶，您好！請您注意，您的ETC費用尚未繳納，請儘快完成繳費以避免影響您的ETC服務使用。如有任何疑問，請登錄我們的官方網站。」

因黃姓男子平日有用車習慣，認為可能真的忘了繳費，隨即點擊簡訊中網址，於未經查證下依照指示輸入銀行信用卡資料，遭盜刷新台幣8萬餘元。

刑事局提醒民眾，需小心查證詐騙簡訊，如收到「＋號開頭的境外簡訊」，且有上述關鍵字及夾帶可疑網址等內容切勿理會，亦請Android手機用戶可關閉RCS即時通訊功能，以避免收到詐騙訊息；民眾也可至「165全民防騙官網或警政服務APP」，填入基本資料（姓名、聯絡電話）後，並於註解說明欄位中提供發訊者資訊、簡訊內容等資訊，再將訊息截圖上傳後送出，就能快速完成詐騙檢舉。