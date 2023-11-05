台北市南湖高中設有中央廚房及餐廳，但因設備老舊、餐廳空間擁擠申請整修，經歷半年施工，校方日前在歡慶22周年校慶的同時，正式啟用新廚房及餐廳。

南湖高中2022年獲准改建熱食部廚房及餐廳，今年10月完工，11月4日正式啟用。

校方表示，改裝後的餐廳與廚房換LED燈具、變頻冷氣，也加設落地窗導入自然光，落實節能，空間配色優雅卻不失活潑；餐廳占地變得更加寬敞，4樓設有早餐區、點心區、麵食區、滷味區及用餐座位區，5樓自助餐飯食區與線上預購取餐區，提供師生更多元餐食選擇及優質用餐環境。

南湖高中校長吉佛慈說，為使全校師生對改裝後的餐廳更有感，特別舉辦早餐區、麵食區、點心區、用餐座位區及餐廳整體意象命名活動，經師生投稿、票選，決定餐廳命名為「心想食橙」，意喻全校師生在滿足味蕾的同時，也能讓夢想、願望「心想事成」。

教育局副局長陳素慧表示，為縮短學生點餐等待時間，南湖高中其實已結合校園智慧點餐系統，提供學生線上預約購餐、定時定點取餐服務，而且到餐廳臨櫃或點餐機點餐、到自動販賣機購買飲品、合作社購買文具等，只要嗶學生證便能完成支付，相當方便。