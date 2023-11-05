陳昆和今天在麻豆成立曾文競選總部，到場支持群眾約達3000人。（張毓翎攝）

無黨籍台南市第二選區立委參選人陳昆和，5日在堪稱「全台最綠」的麻豆區成立曾文競選總部，前立委李和順、前議員郭秀珠等地方政壇人士都出席力挺，陳昆和在台上大罵民進黨現在已經變成「新潮流黨」，麻豆市中心13年來沒有大建設，溪北各項發展不如溪南地區，呼籲選民終結藍綠對立，選出能為百姓打拚的立委。

陳昆和今天在麻豆成立曾文競選總部，到場支持群眾約達3000人，台灣首府大學創辦人王宮田、南縣區漁會理事長李武龍、前台南縣長蘇煥智、成大退休教授楊澤泉、市議員尤榮智、李中岑、周奕齊、趙昆原、林冠維等人都到場站台，前議員郭秀珠擔任他的曾文競選總部總會長。

律師出身的陳昆和，過去長期挺綠，2018年參選台南市第二選區議員時，卻毅然決然退出民進黨；陳昆和今天在台上氣憤地說，民進黨新潮流掌握所有國家資源，他當初退黨原因就是因新潮流，這次出來選立委，獲得國民黨不提名支持，讓他有機會在國會監督新潮流，卻被民進黨抹黑說他是國民黨一份子。

陳昆和呼籲選民不要再被民進黨「藍綠對立」等政治話術欺騙，未來他希望推動藍綠大和解、放下對立，朝野集思廣益解決台灣面臨的國際情勢與國內各種重大議題，期盼選民客觀睿智比較參選人品格、政見與過去的問政表現，投下代表國家主人的神聖一票。