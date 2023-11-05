孩子有沒有福氣，從面相特徵看得出來，《搜狐網》分享，孩子若是額頭寬大、耳朵大、鼻子大，意味孩子有福氣、智商高、身體健康，未來較能有一番成就。

▌額頭寬大

老一輩人常說「十個光頭九個富」，古代也常以「天庭飽滿」來隱喻一個人早年就可以發達，其實從大腦科學也可解釋，位於大腦皮層區域的「前額葉」，也就是我們常說的「腦門」，它相當於一台電腦的記憶體，如果腦門越大，就越說明孩子的腦容量大，腦部運算速度快、記憶力強，智商高當然就比較聰明，自然是福氣的象徵。

▌耳朵大

俄羅斯科學家研究指出，一個人耳朵的大小與創造力有關，大耳朵的孩子聽力更好、智力更高。耳朵大的孩子在聽覺上具有優勢，他們有著敏銳察覺周圍環境的能力，自然也就會具備更多的創造力。一般來說，左耳較大的孩子適合進行人文科學的工作，而右耳較大的孩子則更適合精密科學。此外，科學研究也發現，長壽老人的耳朵都比較大一些，如果你家孩子耳朵比較大，那麼你的孩子一定很有福氣。

▌鼻子大

很多人不喜歡長個大鼻子，畢竟小巧玲瓏才符合現代人的審美。不過有研究發現，鼻子比較大的人，吸入灰塵等污染物，比正常人少6.5%左右，而鼻子大、鼻翼寬的人，呼吸功能也比一般人更加發達。如果家裡孩子有大鼻子，先別著急嫌棄，因為他們可能比別人更健康，比起精緻的外表，少遭受身體病痛的折磨，應該才是最大的福氣。