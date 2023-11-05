選手們賣力演出。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

近千位選手同場競技。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今年首度盛大舉辦「理事長盃運動舞蹈錦標賽」，5日在後龍鎮新港國中小活動中心登場，吸引雙北、桃竹苗、中彰投等8縣市運動舞蹈好手近千人次參賽，並聘請超過20位裁判，以公平、公正、公開的方式進行評審，展開一場力與美並存的交流競賽。

苗栗縣副縣長鄧桂菊等人到場為所有選手加油打氣，活動主辦單位苗栗縣體育會理事長、苗栗縣議長李文斌也出席這場舞蹈盛會。李文斌、鄧桂菊表示，此次比賽盛況，是苗栗縣前所未有的規模，來自各地的運動舞蹈好手不分年齡踴躍參賽，舞出熱情與活力，期待透過高水準的競技舞蹈交流，讓各種不同專長的選手有舞台展現自信與訓練成果。

承辦活動的苗栗縣體育會運動舞蹈委員會主任委員潘永林指出，以往理事長盃運動舞蹈比賽皆為會內賽型式，此次擴大辦理，中華民國體育運動舞蹈總會終生榮譽創會會長葉榮裕及現任會長劉渼麗蒞臨指導協助，同時也邀請各地頂尖教練組成陣容堅強的裁判團，並由WDC世界職業舞蹈總會中華台北總會輪值會長、ADC亞洲舞蹈總會副會長李文振擔任大會裁判長。另外，包括林立、謝汶芯、陳秉辰、蒲思羽、李鼎荃、黃家宜、藍郁翔、劉靜、陳世璿、王儀珊等多位現任國手也前來參賽。

苗栗縣體育會運動舞蹈委員會總幹事劉儀芳說，辦一場大型比賽讓選手有舞台，對苗栗縣運動舞蹈委員會來說是很大動力，這次賽程共計有38場次，競賽項目最高級別分別為標準業餘5項組與拉丁業餘5項組，藉由裁判們的雙眼從各角度進行嚴謹評分，讓參賽者以賽代訓，從中觀摩精進、自我成長，也讓現場觀眾有更多機會欣賞選手優美的舞姿，委員會未來將持續努力，朝向辦理更高等級的職業公開賽，甚至國際公開賽目標邁進，讓全國及全世界看見苗栗，增進城市之間的友誼。