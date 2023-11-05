國民黨總統參選人侯友宜昨（4）日出席在台北市政府前廣場舉行的萬人造勢大會，國民黨立委參選人也到場力挺。國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯透露，她昨與其他黨籍立委參選人談及此次選情，最後聚焦的重點並非藍白合，而是如何讓前高雄市長韓國瑜出現在選票上，只要韓出現在任何一張選票上，國民黨就能在北市取得較多席次。

徐巧芯今在政論節目《週末大爆卦》中指出，她昨天在造勢與其他北市立委參選人聚在一起，彼此討論如何在選區中有勝算，最後討論的焦點跟藍白合沒關係，而是如何讓韓出現在選票上，只要韓出現在任何一張選票上，韓國瑜支持者就有投票意願，國民黨在台北市就能取得較多席次。

徐巧芯進一步提到，今年國會很有可能三黨不過半，若國民黨取得席次不錯，要再加上民眾黨席次才可能在國會取得多數，因此立法院長需要一位藍白共同支持的人選，而目前看來只有韓國瑜一人。徐巧芯透露，國民黨主席朱立倫對這次不分區名單很重視，盼藉不分區名單帶動整體選情，而侯友宜雖然民調有顯著提升，但距離民進黨總統參選人賴清德仍有一段距離，若從政黨票來說帶動大家投票意願，可能就有機會反饋在總統選票上。

徐巧芯強調，韓國瑜若在2024大選成為其中一部份主旋律，對國民黨整體選情有很大幫助。