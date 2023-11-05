美國一名網紅先前拍影片，抱怨買麥當勞套餐竟要價16美元（約新台幣513元），內容物包含雙層BLT安格斯牛肉堡、一包大薯及一杯雪碧，影片引發網友共鳴，有人哀嚎「再也吃不起」麥當勞。

綜合英國媒體UNILAD、《每日郵報》（Daily Mail）報導，有40萬人追蹤的美國網紅奧利佛（Christopher Olive）去年底拍影片，抱怨買麥當勞套餐竟要價16美元。10月底麥當勞公布收益增加14％後，這支影片再度竄紅。

奧利佛在影片中公布自己那一餐的消費明細，他點了雙層BLT安格斯牛肉堡、一包大薯及一杯雪碧，一共要價16.1美元。

他在影片中表示：「我理解缺工、薪資上漲及其他因素，但16美元？一個漢堡、一包大薯、一杯飲料要價16美元？瘋了。」

影片至今已有超過66萬人次觀看、超過5000人留言。這支影片引發許多美國民眾共鳴，一名網友表示，麥當勞對許多人來說「再也不便利、也吃不起」，不過也有人表示，奧利佛點了最貴的餐，根本不必驚訝。

另外也有人建議他可以下載麥當勞的App，會有較多優惠。

報導指出，幾年前，一個套餐的價格還不到10美元（約新台幣321元）。

若以台灣麥當勞價位來看，BLT安格斯牛肉堡搭配A經典配餐為179元，中薯升級為大薯要再加15元差額，總共為194元，不過這只是單層牛肉的價格。

麥當勞10月底公布第3季營收增加14％至66.9億美元（約新台幣2147億元），優於預期。