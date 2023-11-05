高雄市區成功路上漢神百貨前，一輛小黃計程車欲左轉遇到紅燈卡在行人穿越道，「硬要轉」碰撞到一位行人，沒有下車查看便揚長而去，誇張行徑被民眾行車紀錄器全程錄下po網，讓網友大酸「職業駕駛素質」。警方表示沒有接獲報案，若接獲檢舉，最高可處新台幣6000元罰鍰。

根據民眾上傳「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」影片，一輛小黃在紅燈時，已經超過路口停止線卡在十字型行人穿越道上，卻在行人專用穿越號誌時，硬是要繼續左轉，過程中碰撞到一名行人，所幸沒有摔倒受傷，計程車駕駛卻毫無動作，便直接駛離，讓拍攝民眾驚呼一聲後直呼「垃圾小黃」。

影片一出讓許多網友大酸「這就是職業駕駛素質」、「職業駕駛日常」、「小黃眼裡紅燈還有十字型行人穿越道，都是大型道路裝置藝術品」，也有不少人擔心，遭撞行人雖然沒跌倒，但可能也會瘀青紅腫。

新興分局警方表示，未接獲任何相關報案記錄，經檢視影片，計程車疑未注意與行人安全車距，致右前車頭貼到一名女子，本分局如有接獲相關檢舉，將依道路交通管理處罰條例44條第2項，予以掣單舉發，最高處新台幣6000元罰鍰。