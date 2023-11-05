總統府秘書長林佳龍日前痛斥2022年競選對手侯友宜，選後拿的3千多萬元選舉補助款，就像相親拿聘金，現在放棄新北市民去追求另一個對象。對此，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲酸，林佳龍的比喻不僅不倫不類，還形同自我毀「龍」，也算是一絕。

黃子哲表示，林佳龍是忘了在2014年參選台中市長時，自己就是台中市第六選區的立委，所以按照林佳龍指責侯友宜的標準，林佳龍不也是收禮後落跑的新郎？怎麼有臉對別人說三道四。

黃子哲指出，林佳龍還稱想為新北做事，可是沒選上，問題是阿龍原本想娶的新娘不是新北市呀，2022年林佳龍全心全意布局的可是台北市長，連12大願景的市政白皮書都出來了，最後是不敵英系人馬陳時中，才委屈自己轉進新北市。

黃子哲諷，林佳龍連婚前承諾書都擬好了，還敢大搖大擺的想愛別人，被狠狠拋棄不就剛好而已，殺敵三分自損七分政壇大忌。