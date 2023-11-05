五行湯圓等客家美食。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市嘉盛社區盛產稻米，為傳承傳統客家米食，嘉盛社區發展協會5日辦理客家粄仔節，藉此延續客家粄食文化，社區媽媽展售新丁粄、艾草菜包、蘿蔔粄、紅粄等客家美食，吸引許多鄉親過庄食粄「鬥鬧熱」。

副縣長鄧桂菊偕同苗栗市長邱鎮軍、縣議員孫素娥、鄭碧玉、余文忠、楊明燁、嘉盛社區發展協會理事長劉秀蘭、苗栗市市民代表里長、農業處專員蕭雅純等人到場推薦客家粄仔好味道，並盛裝一碗碗客家鹹粄圓分送民眾品嘗，熱騰騰的鹹粄圓相當搶手，廟前湧現長長的排隊人龍，Q彈粄圓的鮮香好滋味也讓民眾吃了大呼過癮。

會場展示新丁粄、發粄、紅粄、桃仔粄、錢仔粄等各式粄仔，其中社區媽媽發揮創意添加薑黃、竹炭粉、紫心地瓜、抹茶粉、紅麴等養生素材研發融入各式五彩繽紛粄食，呈現粄仔豐富多元風貌，不僅好看、好吃，更具有健康概念。

鄧桂菊表示，嘉盛社區多年來透過本府的輔導與協助，參與農村再生計畫，連年辦理了傳統客家文化及產業推廣活動，以保留、延續傳統文化並推廣在地農村產業。而今年已是嘉盛社區舉辦的第15屆的客家粄仔節活動，很高興能夠看見社區夥伴依舊十分用心地安排及規畫。

今天在現場能夠看見相當多的創意粄食以及社區的農特產品，且社區夥伴也精心準備了五色米食，今年的特色是板栗牛排，要將客家的好味道與現場的嘉賓朋友們分享。另外，下午還有創意米食DIY體驗活動及競賽，讓前來的遊客除了能夠欣賞創意粄食、品嚐客家米食，還能親自體驗製作創意米食。

嘉盛社區發展協會總幹事張永昌指出，苗栗巿嘉志閣社區舉辦粄仔節已經邁入第十五年，透過粄仔節的活動過程，已經完成社區內部整合，除了已經透過網購達到產業化的目的，各種米食與客家節慶之間的由來與關連，也成為社區居民人人可以朗朗上口的解說內容，歡迎大家在這個假日到嘉盛社區共同參與年度盛會，一同至農村漫步，感受傳統節慶與客家米食文化的魅力