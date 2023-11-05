澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天展開中國訪問時表示，建立對話與合作的雙邊關係「符合我們所有人的利益」，在兩國尋求融冰之際，將與中國進行建設性的合作。
艾班尼斯在高調訪問中國的第1天，出席了在上海舉行的中國國際進口博覽會（China International Import Expo, CIIE），並在開幕式上發表講話。
艾班尼斯表示：「國家之間建設性的經濟交流有助於建立關係…這就是為什麼我領導的政府將繼續與中國進行建設性合作。」
艾班尼斯將在中國停留4天，期間將訪問上海和北京。
這是7年來首度有澳洲總理訪問中國，在發生影響數十億美元貿易的外交齟齬後，兩國試圖改善關係。
艾班尼斯政府尋求與中國建立更友好的關係，同時抵制北京在太平洋地區日益增長的影響力。
艾班尼斯今天表示，亞太地區的發展是「我們看到未來的鏡子」，「澳中關係是這一切的關鍵部分」。
他盛讚北京和坎培拉之間的「成熟關係」，「受到我們經濟互補性的推動」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1121105
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