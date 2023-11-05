台北市1名李姓男外送員日前於取餐食，與店員發生糾紛扭打，事後外送員拿出西瓜刀作勢恐嚇。（圖／警方提供）

台北市1名李姓男外送員日前於取餐食，與店員發生糾紛扭打，一旁客人見狀上前制止，不料也因此捲入糾紛，事後外送員拿出西瓜刀作勢恐嚇，警方獲報到場，隨即派遣優勢警力到場，並將相關人等帶返所釐清，全案依法移送偵辦。

警方表示，11月2日中午12時許獲報，大安區文昌街與通安街發生打架案件，隨即派遣優勢警力到場，經警方進一步瞭解為31歲李姓男外送員至外送地點領取餐點，因與28歲陳姓男店員溝通不慎，進而發生扭打，一旁消費的61歲雷姓男客人見狀上前制止，不料與李男亦生衝突，期間李男自機車後車廂亮出西瓜刀做勢恐嚇，後續警方到場已無打架情事，現場查扣西瓜刀一把，另涉案三人事後均相互提告，全案詢後依刑法傷害、恐嚇及妨害名譽等罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

大安分局呼籲，民眾遇有糾紛案件應理性溝通，切勿訴諸暴力解決問題，警方對於任何不法暴力事件必定依法嚴辦，以維護社會安全秩序。