台中大里區內新人行廣場與路面四周有20公分高低落差，還有ㄇ字型車阻，阻擋機車族卻也擋了輪椅族，內新里里長林溢源與市議員張芬郁到現場了解，盼找到解決之道。（張芬郁提供／馮惠宜台中傳真）

台中市大里區兒福館旁的內新人行廣場，與路面四周約有20公分高低落差，還有ㄇ字型車阻，阻擋機車族卻也擋了輪椅族，內新里里長林溢源為爭取輪椅專用道困擾多時，市議員張芬郁主動聯繫大里區公所等單位下周會勘；市府表示，近期將會勘並研議改善。

台中市大里區兒福館旁的內新人行廣場，從新光路進入後延伸到盡頭後，分別可以往左和往右延伸到達明路和東榮路，形成T字型綠廊，大約長300公尺，由於鄰近是密集住宅區，晨間到黃昏相當多的民眾在此廊帶活動散步，但新光路入口處四周與路面約有20公分的高低差，還設有ㄇ字型車阻，陸續有民眾向里長反應無法推輪椅進入。

當地內新里里長林溢源日前在內新里里民的聯繫群組提及此事，表示輪椅族不能從新光路進入人行廣場困擾他多時，曾向區公所爭取設置輪椅專用道，但林溢源說，輪椅若能進入，機車也會騎入，妨礙散步行人的安全，是否再設置P型車阻又有不同看法。

另外，若設置輪椅斜坡道，則會延伸到人行道，造成行人不順暢，或是從兒福館側設置一平台延伸進入人行廣場，他左思右想，不論從新光路正面或兒福館側面設計輪椅專用道都有難度，必須協調各單位會勘才能找出解決方案。

市議員張芬郁也是內新里里民，得知里長的困擾甚有同感，她和林溢源到現場了解，對於路面和廣場之間的20公分高低落差成為輪椅族進入的障礙，一致認為必須剷平部分高台，至於該如何設計施工才能達到目的，她知會公所後，公所也快速安排在下周邀集相關單位會勘，希望解決輪椅族的不便也解決里長的困擾。

市府表示，該處共4處出入口，其中3處出入口均為順平設計，剩餘一處因緊鄰人行道及路邊停車格，若設置斜坡道恐影響人行道及停車格。為解決高低差問題，大里區公所已邀集相關單位下週進行會勘並研議改善。