太平山遊覽車側翻車上39乘客 1人命危3人受困搶救中

鳩之澤溫泉附近山路1輛遊覽車忽然側翻。（翻攝畫面）

鳩之澤溫泉附近山路1輛遊覽車忽然側翻，車頭玻璃大面剝落。（翻攝畫面）

太平山遊覽車翻覆！下山煞車突失靈擦撞山壁 1人命危3人仍受困 @ChinaTimes

宜蘭縣知名觀光景點太平山森林遊樂區內的鳩之澤溫泉，1輛遊覽車5日下午在附近蜿蜒山路忽然側翻，車上共計42人，車上1名駕駛、1名導遊及39位乘客陸續讓當地居民協助救出，已救出一名女性OHCA傷者(年約70歲左右)，目前還有3人受困車內，警消獲報後前往救援中。

鳩之澤溫泉附近山路1輛遊覽車忽然側發，車上乘客陸續脫困中，其中1位無生命跡象。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

據了解，這一輛遊覽車是來自桃園八德的環保志工，今天下午3點17分在鳩之澤溫泉附近道路發生側翻，車上共有40名乘客加上司機及服務人員共42人，目前受傷情況還不清楚。