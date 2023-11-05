太平山遊覽車側翻車上39乘客 1人命危3人受困搶救中

宜蘭縣知名觀光景點太平山森林遊樂區內的鳩之澤溫泉，1輛遊覽車5日下午在附近蜿蜒山路忽然側翻，車上共計42人，車上1名駕駛、1名導遊及39位乘客陸續讓當地居民協助救出，已救出一名女性OHCA傷者(年約70歲左右)，目前還有3人受困車內，警消獲報後前往救援中。
據了解，這一輛遊覽車是來自桃園八德的環保志工，今天下午3點17分在鳩之澤溫泉附近道路發生側翻，車上共有40名乘客加上司機及服務人員共42人，目前受傷情況還不清楚。
宜蘭縣知名觀光景點太平山森林遊樂區內的鳩之澤溫泉，1輛遊覽車5日下午在附近蜿蜒山路忽然側翻，車上共計42人，車上1名駕駛、1名導遊及39位乘客陸續讓當地居民協助救出，已救出一名女性OHCA傷者(年約70歲左右)，目前還有3人受困車內，警消獲報後前往救援中。
據了解，這一輛遊覽車是來自桃園八德的環保志工，今天下午3點17分在鳩之澤溫泉附近道路發生側翻，車上共有40名乘客加上司機及服務人員共42人，目前受傷情況還不清楚。
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