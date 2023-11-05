民進黨主席、總統參選人賴清德萬里老家爭議延燒，新北市議員廖先翔表示將自行拆屋，賴清德5日被問到此事，他表示，一間修建過的礦工工寮，和利用特權違法侵佔國有土地的龐大豪宅完全不一樣，他也尊重主管機關的決定，該怎麼做就怎麼做，強調房子裡面沒有特權，也不希望被當作特例來看待。

廖先翔父親位於汐止區的住處遭新北市府認定違建，廖先翔父親5日展開違建拆除作業，廖先翔則表示，賴清德萬里老家也是違建，政治人物面對違規問題時，必須以身作則。

對此，賴清德表示，他曾多次講過，老家跟礦區內的每一個房子都一樣，都是年久失修、有修建的必要。未來應該要怎麼處理？他都尊重主管機關的決定，該怎麼做就怎麼做，「這個房子裡面沒有特權，我們也不希望被當作特例來看待」。

賴清德表示，他希望新北市政府能夠就瑞芳、萬里，還有其他礦區所有礦工所居住的住宅，應該要一併處理，當然也可以要求，礦工住宅若要修建可以自行申請，但這是普遍存在的事實，而且礦坑已經廢棄幾十年，地方政府其實有責任，就整個區域內所有礦工住宅提出計畫，協助這些礦工家庭處理後續居住的問題，這才是負責任的政府。

至於補稅問題，賴清德強調，「該怎麼做我們就怎麼做」，過往以來政府所開出的所有單據，都是依法繳納，如果新北市政府有任何的裁定，都會遵照來配合，尊重新北市政府的認定。