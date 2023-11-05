林志穎2013年帶著3歲Kimi參加陸綜《爸爸去哪兒》，兒子萌樣和父子互動受到不少粉絲喜愛，不過節目結束後，Kimi也回歸日常生活，並沒再公開露面，現已14歲的他，近日難得在鏡頭前「獻聲」，轉大人的磁性嗓音引起熱議。

近日參加《披荊斬棘3》的林志穎，在節目中挑戰任務，要引導孩子講出「我愛你」3個字，因此電話換到Kimi接聽，他詢問「講電話結束要說什麼」，一開始說「掰掰」，後來再說「I love you」成功過關。

而Kimi得知爸爸在錄節目有點驚訝，林志穎安撫他沒關係，並要他再次打招呼，「大家好我是Kimi，I love you」，Kimi照說一遍也讓現場的哥哥們都歡呼。而轉大人的Kimi已開始進入變聲期，有點磁性的嗓音立刻引起熱議。

「想不到當年那個奶音的小孩居然變聲了，完全聽不出是Kimi的聲音」、「Kimi已經長大了嗎，時間過得真快」、「當時看爸爸去哪兒就很喜歡他們」、「父子倆很有默契感，太有愛了」、「聽聲音就感覺是個帥哥」。