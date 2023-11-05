2024大選藍白是否能合作備受各界關注，但雙方目前卻因總統人選產出如何喬不攏，而陷入談判僵局。對此，媒體人羅旺哲認為，當民眾黨總統參選人柯文哲已喊出，可以當副手的主張時，可能會讓一般民眾心中產生，國民黨「不敢比」民調的感覺，進而影響中間選民的觀感，他直言，目前台灣政治版圖就是「綠大於藍」，因此就算藍營支持者全部回流，沒有中間選民的支持，也很難贏得選舉。

針對談判陷入僵局，國民黨主席朱立倫日前拋出了日本、德國模式各占比50%的新方案，而柯文哲則重提全民調，稱若支持度與國民黨總統參選人侯友宜在誤差範圍（3％）內，會願意禮讓侯。

羅旺哲今（5）日在臉書發文坦言，藍白合議題相信已讓很多人覺得厭煩，他認為，當柯文哲已經拋出民調誤差範圍，都可以當副手的主張時，可能會讓一般民眾心中產生：柯「讓步」、國民黨「不敢比」民調2種感覺。

羅旺哲認為，上述問題對藍營造成的影響，不是本來的支持者，而是中間選民對他們的觀感問題。他指出，在過去幾次總統、地方大選中，出現一下國民黨大勝、一下民進黨大勝的原因，就是因為，中間選民的決定，是左右選戰最重要的力量。

羅旺哲也提到，目前台灣政治版圖就是「綠大於藍」，因此就算藍營支持者全部回流，沒有中間選民的支持，也很難贏得選舉，「選舉要選，跟要選贏，是兩個不同的答案」。