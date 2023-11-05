國民黨立委參選人廖先翔宇岐阜被爆出在保育區違法興建豪宅，還佔用國有地蓋停車場，他今天宣布要整棟拆除，也喊話民進黨總統參選人賴清德以身作則，拆除違建老家。對此，賴清德競選總部發言人戴瑋姍5日反批，廖先翔只想為自己的種種爭議開脫，偷換概念，為牽扯而牽扯，找理由想開脫。

戴瑋姍表示，賴清德已多次澄清，老家和礦區地內的每個房子相同，都是年久失修，有其修建的必要，這是一個普遍存在的事實；且礦區過去所適用之法律，與區域計畫法施行後並不相同，在礦區廢止後，地方政府應有責任，就整個區域內的所有礦工住宅，提出通盤性的計畫處理，輔導地區居民的居住權益。未來應該要怎麼處理，也都會尊重主管機關的決定。

戴瑋姍認為，新北市政府及相關主管機關，應負起責任，針對有疑義部分進行認定與釋疑，甚至發現到問題，協助區域內居民保障他們的居住權益。而不是漠視區域內弱勢居民權益不顧，放任操作輿論、誤導民眾。

戴瑋姍進一步表示，廖先翔不只是用礦工工寮來為自己的800坪侵佔國有地豪宅開脫，過去還有侵占國有地蓋停車場的爭議，這些特權，是用再多魚目混珠的話語，都沒有辦法改變的事實。

她強調，廖先翔的選區，包含了金山、萬里和汐止，其中有許多既存的礦工後代居住權益問題，廖先翔卻沒有協助礦工後代釐清法律事實，而是利用歷史因素，作為個人選舉利益的籌碼，實在令人不齒。