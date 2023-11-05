高雄機場近日要求大寮地區養鴿戶禁止放飛，因正值賽鴿季引發反彈，高雄機場重申，根據民航法規定，航空站或飛行場四周之一定距離範圍內，禁止飼養飛鴿或施放有礙飛航安全之物體，已行之有年，已防止飛機遭鳥擊維護飛航安全。

里內有許多養鴿戶的大寮區內坑里長黃慶福表示，機場跑道在20多年前南移後，因沒有噪音取消回饋金後，許多養鴿戶就以為可以養鴿，卻在近日接獲民眾反映，要求養鴿戶不准放飛，但正值比賽季節，引起養鴿戶困擾。

有養鴿戶說，公告禁止放飛應有宣導期，突然禁止放飛讓鴿舍失去作用，一座鴿舍加上鴿子隨便就數百萬起跳，臨時禁止讓鴿舍「無處可去」，希望能再找相關單位協調。

高雄機場表示，航空站為確保飛安，主動聯繫大寮區內坑里及拷潭里養鴿戶，面對面詳細說明本站禁養飛鴿範圍及相關罰則，積極勸導簽立不放飛切結書，航空站將持續依規定勸導與執行取締，以維護飛航安全。

高雄機場進一步說明，根據民航法第三十四條規定，航空站或飛行場四周之一定距離範圍內，禁止飼養飛鴿或施放有礙飛航安全之物體，在機場跑道兩端中心點為圓心，半徑5公里至中心點向外左右各35度之連線範圍為禁止飼養飛鴿範圍，相關事項已在廣播、網站、公園等各處宣導實施多年，守護民眾搭機安全。