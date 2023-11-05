傳列民眾黨不分區遭圍剿！徐春鶯秀台灣身分證、護照 心寒嗆：何德何能驚動賴清德 @ChinaTimes

民眾黨傳出不分區納入陸配代表徐春鶯，卻引來綠營頻質疑徐疑有統戰身份，甚至打扮成紅衛兵歌頌毛澤東。徐春鶯今開記者會澄清，她依法依規取得台灣身份證23年，對於副總統賴清德質疑她是共產黨員，徐春鶯強調，「點名我是共產黨員，他有證據嗎？一個政治人物講話要有道德誠信」，若賴沒有證據要給出交代。

徐春鶯說，賴公開指控她是共產黨員，她真的是何德何能可以驚動到副總統，她沒加入過共產黨，就連共青團也沒加入過，請賴拿出證據，賴可以動員國家機器調查，若查證是的話，她願意被註銷身份、驅逐出境，但若賴沒有證據的話，應給她交代。

徐春鶯提及，民進黨曾出過一本書叫「親愛的家鄉你好嗎」，蔡英文總統致詞時稱展開雙手歡迎新住民，為什麼表面說一套，實際卻不是這樣子，徐質疑「為什麼我們要參政了，就把我們抹紅，她不懂，難道台灣男人娶38萬共諜回來嗎？」

徐春鶯表示，她來台已經30年，依據台灣過去政策，結婚滿2年申請身分證，按照規定取得身份後，放棄大陸戶籍，移民署也要求她簽署切結書，兩邊都對審查非常嚴格，不允許雙邊有戶籍，後續還要透過海基會認證，將證明送回移民署，因此她正式取得台灣身分證是2000年，如今她出國都是使用台灣護照。

針對媒體質疑她還有大陸身份，徐春鶯反駁稱「不可能」，她強調，申請台胞證就要放棄大陸身分證明，台胞證有效期5年，若在大陸還有戶籍，大陸不會同意申辦，要放棄戶籍才能辦。

徐春鶯也點名陸委會主委邱太三，邱先前指民代須依《國籍法》及《公務人員任用法》規範，出具放棄國籍的證明文件才能擔任立委。徐春鶯表示，邱是法律專長的人，「兩岸存在國與國的關係嗎？你這裡承認對岸嗎？對岸也沒有承認你，為什麼要用這個來打我們？」

「陸委會代表政府，還是請陸委會教陸配怎麼放棄大陸國籍？」徐春鶯質疑，大陸是外國事務嗎？那不就歸外交部管，如果是外國事務，那就是歸外交部管，為何要用陸委會，因為適用《兩岸人民關係條例》，該條例是依據憲法增修條文而來，屬於特別法。

徐春鶯表示，陸委會前主委賴幸媛講得非常清楚，台灣跟大陸不存在放棄國籍這件事，若邱太三不清楚可以去問前主委。