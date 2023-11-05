今年以電影《小曉》入圍金馬獎最佳原創電影音樂的比利時作曲家福多瑪接受專訪。（翁紫曦攝）

來自比利時的作曲家福多瑪近期以電影《小曉》入圍金馬獎最佳原創電影音樂，與今年入圍最多項大獎的電影《五月雪》等一同角逐。畢業於比利時蒙斯皇家音樂學院的福多瑪已是2次金鐘獎得主，並在2022年正式拿到台灣國籍，成為台灣人，福多瑪接受專訪，提到目前在台灣定居且有台灣太太，他笑說：「我岳父跟我開玩笑，說你這個台灣人的法文真好！」

今年首次入圍金馬的福多瑪，提到入圍當天接獲消息，他笑說：「我當天在忙著教課，完全不知道發生什麼事。結果我一看手機就收到一大堆『恭喜！』儘管我知道當天公布入圍名單，但大家只跟我說『恭喜』，卻沒說恭喜我什麼！」接著他補充：「當然我真的很開心，我沒想過會入圍，因為金馬獎對我來說有些遙不可及，是最高殿堂的榮譽，我真的沒想到！」

福多瑪為台灣電影的音樂設計貢獻良多，前前後後在台灣已創作逾80部影像配樂作品，但福多瑪也坦言：「我剛來台灣時，也曾感受到隔閡。在接觸到《小曉》、《青春並不溫柔》之前，這些年我做了大大小小的影像配樂，有時候我感覺離目標很近了，卻又沒有下文。我會想，是不是因為我不是台灣人？」但今年的他在連續以2部口碑極佳電影受到矚目後，他幽默回應：「可能因為我現在是台灣人了？也或許因為時間到了吧！」

原創電影配樂之於一部電影，是什麼樣的存在？福多瑪認為：「我會覺得，最好的電影配樂就是不會讓你出戲，它跟電影相輔相成，烘托出電影的情緒、讓你感受到導演、作曲家想要傳遞的訊息，但同時不搶戲，相得益彰。」福多瑪再次強調：「我希望觀眾在第一次看電影的時候，就好好享受電影，感受電影、配樂給的一切。」

福多瑪畢業於比利時蒙斯皇家音樂學院，可以說是妥妥地「本科生」，但他也不否認自己在電影配樂這條路上算是自學「剛開始我覺得我有些用力過猛，因為幫演奏會創作音樂，跟幫電影創作配樂，那是非常不一樣的事。」他接著說：「幫電影寫旋律，有時候要的不是好聽。你要想，什麼是對電影最好的？而配樂也是跟觀眾的另一種對話方式。潛藏在電影無數種聲音之中，另一種與觀眾對話的過程。」