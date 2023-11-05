味全龍重回一軍第3年就打進「台灣大賽」，而在大賽開打前不少龍隊球員身上都穿上一件胸前印有「LET’S GO GUY MOVIE TIME」字樣加上一個手勢的紅色T恤，發起人吉力吉撈・鞏冠做了100件衣服分送給教練、隊友，希望大家能夠展現自己的最佳時刻。

吉力吉撈表示，當初會想做衣服分送給隊友用意非常單純，就是想要激勵大家，不管在投手、打擊、守備都有辦法展現出自己的「MOVIE TIME」，「就像昨天（王）躍霖滿壘拆彈成功，就形成他的movie time。」

吉力吉撈透露，去年效力陣中的外籍打擊教練克拉克曾對他說：「上場時要覺得自己是最厲害的，就像是你的big time、movie time一樣，所以來到總冠軍賽也想要把這個分享給隊友。」

除了有自製T恤，龍隊板凳席還有另一樣「幸運小物」，主人是外野手林孝程，他表示，這隻娃娃是女友在夾娃娃機店換到的，希望這隻「噴火龍」能讓打線噴火，在龍隊回來得分實拿著慶祝。

林孝程透露，昨天1局下時就叫防護員抱著噴火龍，結果劉基鴻就敲出2分炮，但他抱著與隊友擊掌後就把娃娃擺在椅子上，從第2局到13局都沒有得分，14局下時他又請防護員把娃娃抱在身上，結果劉基鴻就敲出總冠軍賽史上首支再見轟，成為另類巧合。

味全龍蔣少宏。（毛琬婷攝）