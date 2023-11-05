新北市衛生局今在市府603大禮堂舉辦新北市第11屆醫療公益獎頒獎典禮。由副市長劉和然出席表揚獲獎的25位醫師及醫事人員，以及4家醫療機構。其中推動兒童友善醫療，成立24H兒童急診，更成立兒少保護暨家暴性侵防治中心的輔大醫院醫師范修平獲頒醫療特殊奉獻獎。

范修平熱愛兒童也享受挑戰，於輔大醫院創院時，負責建置輔大醫院急診室，有效提升區域緊急醫療救護品質，並致力改善兒童到院前緊急醫療品質、推動兒童友善醫療，成立24H兒童急診，更成立兒少保護暨家暴性侵防治中心。

他說：「身體的傷好治，心理的傷難醫；我們在乎他的感受，感受他的痛苦，即使負面評語讓人沮喪，為了病人，我們不孤單，要讓有意義的事情持續，這就值得了！」。以「愛」出發，從兒童緊急醫療到兒少全人保護，不遺餘力的付出，並以兒童的眼光來看這世界，希望能為更多的孩子創造一個安全、溫暖的環境。

亞東紀念醫院放射腫瘤科醫師謝忱希，也是國立陽明交通大學醫學系教授，他持續在醫療臨床及學術上精進，不僅成功完成世界首例透過導航螺旋刀進行全皮膚放射治療的創新技術研發，並證明透過影像導引順行技術，降低了邊緣治療失敗率，減少了治療中所產生的副作用，進而提高了期限內完治的機率，或醫療貢獻獎。

劉和然表示，回顧前3年的新冠肺炎疫情，我們心懷百萬分感激，因為眾人的努力，如今才能回到正常的生活。所有醫師及醫事人員當時協助民眾對抗新冠病毒，奮勇抗疫的偉岸身影，我們仍記憶猶新，也由衷感激與敬佩。

今年受提名角逐醫療公益獎各獎項傑出的醫師、醫事人員及機構共有62件，由評審委員會採初審及決審兩階段，經過3小時嚴謹且激烈的討論，共有25位優秀人員及4家醫院脫穎而出，特別選在醫師節前公開致敬。