新竹市議員鄭成光4日上午開車行經民富街、延平路口時，與18歲杜姓機車騎士發生撞擊，騎士送醫後傷重不治，警詢後警方依過失致死、過失傷害罪移送偵辦，新竹地檢署5日進行相驗，偵查後喻令鄭成光以20萬元交保候傳。

據了解，4日早上9點多，新竹市議員鄭成光駕駛黑色BMW，在民富街、延平路口，與右側路口直行的機車發生擦撞，由於撞擊力道過大，機車騎士被噴到對角，BMW也失控撞上對向白色轎車，過程中再波及停在路邊的銀色轎車，騎士送往醫院後傷重不治。

據悉，死者為拳擊國手杜柏緯的弟弟，除了杜柏緯之外，還有2位姊姊，大姊表示，弟弟從事空調工程，4日早上騎車去上班，沒想到竟發生憾事，她在事發當下前往警局，但得知監視器故障，只能看到撞擊的當下，盼釐清事實真相，因此上網徵求畫面。

家屬也表示，事發後肇事者曾透過關係詢問，想前往靈堂關心，但因當時家屬情緒激動，因此婉拒，但到現在當事者完全沒有來聯絡。

至於是否鄭成光有闖紅燈，警方透過現場路口監視器，目前看不到案發時的號誌變化，詳細情形有待車禍鑑定委員會調查。