今年6月30日違停檢舉記點新制上路，汽車違停路口10公尺、公車站牌、併排停車等若遭檢舉將被記點，有小黃司機表示，新制搞得行人路邊招不到計程車，計程車司機則不敢停車接客人，「根本是雙輸政策！」職業駕駛團體並提出汽機車格退出道路；號誌燈人車分流；設立「僅供臨停上下客專區」；2000元罰鍰以下不記點；交通違規檢舉者要具備公務員通過考試認證等5項建議。

上周二（10月31日）有計程車、遊覽車、大貨車等職業駕駛赴交通部前陳情抗議，有計程車駕駛表示自己6月底以來已被記9點，光是10月份就收到6張罰單，快要活不下去。

據了解，交通部明日將邀請計程車業者舉辦「違規記點與計程車駕駛員工會座談」。全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟今（5）日提出「計程車駕駛建議白皮書」表示，《道路交通管理處罰條例》第7-1條記點新制讓行人、司機皆輸，有行人說，現在路邊都招不到計程車，沒人敢停；另一方面計程車司機也不敢停車接客人，根本是雙輸政策。

聯盟提出5點建議，包括：汽機車格退出道路；號誌燈人車分流；設立「僅供臨停上下客專區」；2000元罰鍰以下不記點；交通違規檢舉者要比照警局內稽查員身份，具備公務員通過考試認證。

聯盟指出，目前道路使用多元化，扣除公車站牌、消防栓、路口10公尺、汽機車格等，其他區域所剩無幾，計程車駕駛幾乎難有安全合法的載客處。聯盟建議設立「僅供臨停上下客專區」，計程車是公共運輸系統，應該享有運輸乘客的方便性。建議在一些特定路段的黃／紅線可隨時上下車，且必須明確標示不同顏色標線並設立副牌，註明禁止其他車輛(尖峰)停止時間，僅計程車上下客專用，不得違規停車。

記點制度方面，聯盟表示，計程車是機動性載客，隨時可能因不合理的道路規劃而不小心違規。目前違規臨停開罰有矯枉過正之嫌，建議記點制度應該符合比例原則，例如2000元以下屬微罪，可開罰但不記點；2000至4000元記1點，4000至6000元記2點，6000元以上記3點等，以此類推。

另檢舉人的資格認定方面，聯盟建議比照警局內稽查員身份，具備公務員通過考試認證，也更認識交通法規，警局內可以編列補充人員。「這些人員應該配戴識別證，正大光明在道路上檢舉，也能夠有嚇阻作用，降低交通安全問題！」劉鴻樟表示。