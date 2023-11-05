八仙山國家森林遊樂區遊客中心展示說明無痕山林七大準則。（林業署台中分署提供)

登山是現代人休憩活動之一，但山難事件頻傳，登山安全教育顯得相當重要。林業及自然保育署台中分署4日邀請台中縣登山會舉辦「登山安全教育之實踐-海外遠征分享會」，吸引近60位山林愛好獲益良多。台中分署提醒，下載好離線地圖，才能確保自己的登山安全，

為推行登山安全教育，林業及自然保育署台中分署邀請台中縣登山會在該分署舉辦「登山安全教育之實踐-海外遠征分享會」，邀請台中縣登山會劉明忠、王銘暘及吳佩茹3位登山好手，以「富士山(日本)」、「神的故鄉-上高地•百名山(日本)」及「ACT安娜普納大環線(尼泊爾)」主講3項主題。

3人透過自身海外登山經驗，以生動、活潑的方式分享如何撰寫登山計畫書、海外登山該準備那些裝備？海外離線地圖下載、入園入山證申請、遇不友善的天候如何因應等，親身經歷的問題，吸引家長帶著小朋友一起來聆聽，落實登山教育從小扎根。

台中縣登山會王銘暘以自己攀登日本富士山的經驗，從預訂山屋、規劃行程、裝備等行前準備，登山過程的點滴及注意事項等，鉅細靡遺、風趣幽默的分享，讓與會的民眾直呼值回票價。他也不忘提醒登山過程中要注意自身的安全，千萬不要勉強，山永遠都在，充分的準備才能有平安的登山之旅。

林業保育署台中分署表示，隨著後疫情時代來臨，國門開放，越來越多民眾想挑戰國外山徑，但不管是從事國內或國外的登山活動，確實遵守無痕山林7大準則，做足事前的準備工作，下載好離線地圖，才能確保自己的登山安全，也是對自我安全負責任的一種表現。