大聯盟日前公布130位自由球員名單，其中官網預測包含大谷翔平等7人，將會收到原母隊提出的合格報價，7人預計將會拒絕。

根據大聯盟規定，母隊可向符合資格的球隊提出合格報價留人，如果球員拒絕接受並和其他球隊簽約，母隊可以從該球員的新東家手中獲得選秀權作為補償。合格報價是由大聯盟年薪前125位選手平均值所定，今年為2032萬美元，合約1年為限，球隊必須在美國時間6日決定是否向該球員提出，選手方面則是要在14日前給予答覆。

不過自2012年實施該制度以來，獲得合格報價的124位球員，最終僅有13人接受。派崔耶洛（Mike Petriello）認為除了大谷翔平外，小熊外野手貝林傑（Cody Bellinger）、藍鳥三壘手查普曼（Matt Chapman）、雙城先發投手葛雷（Sonny Gray）、教士終結者海德（Josh Hader）和費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）也將獲得合格報價，由於他們都是自由市場A咖球星，不可能接受一年合約，所以預計7人都將拒絕合格報價，以爭取複數年合約。

派崔耶洛預測水手外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）、荷斯金斯（Rhys Hoskins）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）和索勒（ Jorge Soler），可能不會被提出合格報價，索勒已經表明將前往自由市場探詢身價。道奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）本季結束將成為自由球員，但球團為了感念他的貢獻，一直以來都會給他時間好好思考去留，堅持不提出合格報價。