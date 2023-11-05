民進黨主席、總統參選人賴清德5日出席新竹市信賴台灣姊妹會，被問到藍白合瀕臨破局，他表示，台灣這條船已航行在正確的路上，但很可惜的是無論藍白都在岸上吵著誰要當船長，今天之所以談藍白合，是因為不管藍或白，基本上都不是台灣的主流。

針對藍白合瀕臨破局，賴清德說，其實台灣這一條船已經航行在正確的路上，那很可惜看到，不管藍或白都還在岸上吵著誰要來當船長，那今天之所以談藍白合，是因為不管藍或白，「基本上都不是台灣的主流。」

賴清德說，根據最近民調顯示，全國民眾支持藍執政才20％左右，支持白執政的才10幾％，換句話說80％左右是反對藍執政，8、90％是反對白執政，都不是社會的主流，因此會希望聯合次要敵人來打擊主要敵人。

賴清德強調，這段時間以來，團隊不斷地提出國政藍圖，希望國家可以更好，但是藍白的考量是怎麼來權位分配，這個人民看得很清楚，也不會支持。

而國民黨總統參選人侯友宜則酸說，台獨金孫最近轉性了，開始愛談兩岸和平。對此，賴清德則表示，中華民國依舊都在，國旗依舊隨風飄揚，所謂中華民國會滅亡，甚至於用戰爭來恐嚇台灣國人，都是國民黨長期以來的伎倆，不用隨國民黨來起舞。

賴清德表示，民進黨有「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神，也有「愛、和平、非暴力」核心價值，長期推動各項運動讓台灣團結和諧，是民進黨長期主張，並不是最近他要選舉才提出來。

賴清德指出，未來若帶領國家，就是維持現狀，打造民主和平的台灣、創新繁榮的台灣、以及公義永續的台灣，相信國人應該是可以接受、可以了解。