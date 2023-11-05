民進黨前主席卓榮泰今（5日）上午替競選連任的立委何欣純站台時表示，政黨輪替是常態，若比好的，被輪替也就認了，現在第2名和第3名想合在一起，取代掉第1名，有這樣的道理嗎？對此，同一選區國民黨立委參選人林家興直指，全台6成以上民意都希望政黨輪替，卓的說法是不思檢討、傲慢、濫權、忽視民意。

何欣純5日在大里十九甲成立「賴清德、何欣純後援會」民進黨前主席卓榮泰到場助講，卓榮泰說，相信台中和台北一樣，最近常在煩惱藍白要不要合，不管合不合，票就投賴清德，民主政治政常輪替是很經常的，若比我們好，把我們輪替，也心甘情願，但從台灣尾看到台灣頭，高雄被輪替了，但韓市長做不到兩年就跑了…。

卓榮泰還說，新竹市長高虹安但現在跑法院像是在跑廚房，有在用心市政嗎？桃園鄭文燦8年做的很好，也被輪替，結果台積電要去設廠竟趕走，這樣的輪替也無理由。「比我們好，輪替也就認了」，但像現在第2名和第3名想合在一起，取代掉第1名，有這樣的道理嗎？

對卓榮泰的說法，林家興表示，全台6成以上的民意都希望政黨輪替，他們應該思考為什麼這麼多股在野、不同的力量都希望下架民進黨，卓不思檢討，不尊重民意，是非常傲慢、濫權的態度，這也是民眾憤怒的原因。