好萊塢演員罷工持續中，資方總算有讓步的意思，願意妥協並表示：「我們提出了最好、最棒但也是最終的談判籌碼」，但演員工會表示他們需要時間回應這些協商細節，這場協商確切來說已經進行了12天；而當資方已然用「最好、最棒及最終」來形容該提議時，工會能選擇的並不多。

根據了解，這次資方提出的協商細節包括近40年來最高的「最低工資調幅」，也針對人工智能的部分進行了保障，可以說是截至目前為止，資方最大的讓步，就看演員工會是否能在近期接受這些細項條款並終結這場罷工。