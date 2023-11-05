太平山遊覽車翻覆！下山煞車突失靈擦撞山壁 1人命危3人仍受困 @ChinaTimes

桃園市八德區廣德里環保志工隊前往宜蘭交流，但在太平山要下山時，一台遊覽車疑似煞車失靈撞山壁並側翻，帶隊的廣德里長吳在能也在翻覆車上。八德區長蔡豊展說，剛剛才接獲里長通知，已經緊急橫向聯繫清潔隊，並調閱名冊通知家屬。

蔡豊展表示，稍早接獲里長通知，得知環保志工2遊覽車到宜蘭參訪、交流，其中1台剎車失靈撞向山壁並翻覆，吳在能也在翻覆車上。他說，因為是環保志工，出遊沒有知會公所，得知意外後，與清潔隊聯繫，希望盡快通知家屬，並視狀況提供進一步的協助。