高樓層因擁有面海及遠眺中央山脈的絕佳視野，極具珍稀性，也是層峰人士偏愛的置產標的。（柯宗緯翻攝）

無邊際泳池，並比照專業級場域來設計，讓住戶享有媲美五星級飯店的公共空間。（柯宗緯翻攝）

國城重金禮聘五大國際知名團隊聯手打造，成功吸引企業主、自營商等高端人士的矚目。（柯宗緯翻攝）

國城建設耗時12年推出代表作、位於亞洲新灣區的豪宅「定潮」，找來Aman集團御用設計師Jaya Ibrahim規劃頂級公設等5大國際知名團隊打造，社區還引進兩家米其林餐廳進駐。特別的是，還打造Sky Villa，讓住戶的親友可以體驗猶如總統套房的尊榮享受。

根據實價登錄資料顯示，國城「定潮」已揭露逾70筆交易，目前最高單價及總價為36樓，總面積182.28坪，毛胚戶以總價9288萬元成交，拆算車位後每坪單價52.4萬元，今年中也揭露一筆11樓、總面積114.42坪，含裝修總價5698萬元、單價52.1萬元交易。

國城重金禮聘五大國際知名團隊聯手打造，包括新加坡豪宅推手SCDA操刀建築外觀、Aman集團御用設計師Jaya Ibrahim規劃頂級公設、日本現代山水大師枡野俊明設計庭園、澳洲TFB執手燈光設計以及日商大林組全案營建管理技術服務，社區更引進兩間米其林星級餐廳Liberté、承Sho進駐，強大的陣容規劃也成功吸引企業主、自營商等高端人士的矚目。

位於中華五路與復興三路口的指標豪宅國城「定潮」，擁有2112坪四面臨路基地，打造地上41層、地下4層擎天建築，全案規劃97~165坪產品，共計187戶住家、12戶店面。

該案坐擁無敵海景視野與綠海無限棟距，公設部分在15及21樓規劃兩座挑空五層樓高的空中花園，並設有Sky Villa、Spa Villa等凌空景觀公設，以及全台豪宅中罕見的豪華宴會廳，可供住戶邀請名廚使用生鮮食材辦頂級盛宴。

值得一提的是，還有提供以新鮮食材料理的「全日餐廳」，位於2樓的空中花園也有設置戶外露臺區、品茗室等休憩場所，高樓層也規劃天際酒廊、雪茄室、健身中心、無邊際泳池，並比照專業級場域來設計，讓住戶享有媲美五星級飯店的公共空間。

國城建設副總經理洪嘉聰指出，定潮由裡至外皆由最高規格打造，除了建築團隊是南台灣絕無僅有外，空間設計上也有別於傳統豪宅給人豪奢繁複的印象，定潮承襲Aman酒店寧和、靜謐的氣質。

而設計師Jaya Ibrahim為了讓整體更具一致性，堅持親自創作專屬圖騰並以水、孔雀、日本花格柵、木棉花等元素設計訂製軟裝物件，整棟建案內有超過百件原創家具。此外，大廳內的藝術品及裝置藝術選用台灣在地的藝術家，將國際與在地元素結合創新，更具獨特性。

國城建設副總經理許鳳仙表示，目前15樓以下樓層幾近售罄，高樓層因擁有面海及遠眺中央山脈的絕佳視野，極具珍稀性，也是層峰人士偏愛的置產標的，定潮得天獨厚的整體條件放眼整個市場都難得一見。