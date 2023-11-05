阿喜（林育品）2012年被票選為宅男女神打開知名度，擁有漂亮臉蛋和火辣好身材，近日飛往南半球度假，竟遭襲胸，照片兇手公開後，讓許多粉絲崩潰吶喊「放開那個女孩」。

近日飛往澳洲的阿喜造訪黃金海岸、拜倫灣等度假勝地，寵粉的她在旅遊同時，也不忘分享美照造福廣大網友，昨(5日)她透過IG曬出抱無尾熊的照片，羨慕表示「抱抱，工作就是睡覺，睡覺就是工作，睡覺就是工作」。

畫面中，阿喜放下一頭長髮，身穿桃紅色細肩吊帶背心，透出胸前大片雪白肌膚，手抱可愛無尾熊，對著鏡頭燦笑。許多眼尖粉絲發現，無尾熊表情無辜，不安分的雙手大辣辣放在阿喜胸前，讓許多網友激動直言「兩隻手想怎樣？」、「羨慕無尾熊」、「無～尾～熊，放開你的手啦！」、「警察叔叔～就是這隻熊」、「被無尾熊襲胸」、「無尾熊想喝奶」。

此外，阿喜也分享到澳洲拜倫灣遊玩的照片，撩問大家「有這樣的高塔公主，你幾點爬上來？」她對著鏡頭擺出俏皮活潑表情，身穿粉色小可愛，高舉雙手瞬間，胸前深邃陰影秒現形，好身材藏不住，由上而下的壞壞視角，引發粉絲集體暴動。