台東北町日式宿舍群建於日本昭和1940年代，2017年獲得文化部再造歷史現場補助計畫，耗資2億修復10棟13戶，並於2020年完工，成為台灣目前保留完整的日本官員宿舍之一。（蕭嘉蕙攝）

台東北町日式宿舍群復古雅緻，被稱為「台版小日本」，吸引婚紗拍攝及網紅打卡，卻礙於經營難度高及資金需求龐大，近3年來委外招商多次流、廢標，為此，台東縣文化處委請專業團隊接手招商規畫，預計今年11月重新公告招標，採全區11棟統包的方式委外經營。

坐落於台東市民權里的北町日式宿舍群，舊名為民權里日式建築群，建於日本昭和1940年代，1996年公告登錄成為歷史建築，2017年獲得文化部再造歷史現場補助計畫，耗資2億修復10棟13戶，並於2020年完工，成為台灣目前保留完整的日本官員宿舍之一。

北町日式宿舍群深具歷史與藝術價值，台東縣文化處自修建完工後，每年針對園區辦理2次委外招商，當中2次無人投標以致廢標，另外2次則因投標廠商經評選不合格而流標；對此，台東縣文化處長李吉崇坦言，招標2大門檻在於園區量體大且為歷史建築，經營不易，再者則是資金成本高。

有鑑於此，台東縣文化處委請具備相關執行經驗的營運團隊，重新進行北町日式宿舍群招商規畫，將於今年11月重新公告招標，初步採全區11棟統包的方式委外經營，以維持統一氛圍。

李吉崇表示，針對全區、分區及分棟招標方案皆進行相關評估，也跟潛在廠商探詢過意願，所以決定今年捲土重來，若全區招標不順利，不排除改為分區方式。

李吉崇說，希望未來經營者能夠呈現出日式建築群的歷史脈絡，也展現出台東多元族群的風情。