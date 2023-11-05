日本料理是許多人聚餐的熱門選擇。一位女子近日到日本料理餐廳用餐時，突然對店家的手卷架背面感到好奇，沒想到翻開一看卻是藏了厚厚的黑垢，讓她感嘆自己真的是手太賤，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，某天她到某家日本料理店用餐，吃到一半的時候決定把店家的手卷架翻到背面，不料卻發現餐具難清洗的地方藏了厚厚黑垢，看起來相當噁心，讓原PO感嘆「手真的不要太賤，要秉持著眼不見為淨」。

對此，許多網友紛紛回應，「完了，你又成功讓衛生局不高興了」、「往好的方向想，這些只是海苔渣」、「還好我都不吃」、「這個都沒在洗？看起來好噁」、「沒落屎就是食物乾淨，落屎了就是腸胃乾淨，沒有損失的」、「這是東西好吃的秘密」、「燒烤店很多夾子也是」。

另外也有人直呼以後再也不敢吃手卷，「完了…我以後吃手卷一定都會看一下底下的部位…」、「乾，你這樣PO我以後不敢點手卷了啦」、「你讓我以後怎麼面對手卷…」、「煩欸⋯我的手捲⋯破滅⋯」。