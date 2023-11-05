由新北市新聞局舉辦的「2023新北市國際紀錄片月」11月起登場，除4日在國家電影及視聽文化中心舉辦開幕放映之外，8日至29日，每周三、五、六、日，將於板橋府中15紀錄片放映院，播映精選的國際紀錄大片、剛推出的紀實影像新作以及首次亮相的「2023新北市紀錄片獎」優選影片。

4日開幕放映的《臨演人生》是由紀錄片發展而成的長片，曾獲得新北市紀錄片獎優選，當天播映後，由該片創作導演伍心瑜率團隊與民眾座談，分享拍攝期間親眼所見的「臨演人生」。

參與開幕放映的副市長朱惕之表示，市府多年來持續推動影視產業發展，並在促進地方繁榮上不斷努力，2年前迎來國家電影及視聽文化中心在新莊成立，透過專業建築團隊打造優質場館，讓電影人在新北有一個家，市民也能近距離接觸電影，台灣的影視創作需要大家共同攜手向前，讓台灣電影發揚光大。

新聞局表示，為讓新北市紀錄片友善城市形象逐步邁向國際，「2023新北市國際紀錄片月」活動，參考世界各地紀錄片影展辦理形式，安排4大主題單元共19場次，以及多點、多元的放映場地，除4日的開幕特映會之外，5日更將首度走出新北市，於台中舊火車站前廣場辦理《再會啦 白宮》星空放映場。

此外，活動期間每周三、五、六、日也會在府中15紀錄片放映院安排許多經典、獨家的紀實影像，並在30日於板橋秀泰電影院播映閉幕片《廢墟裡的星光》，歡迎民眾在11月透過紀錄片感受真實、感動與溫暖人心的力量。

開幕特映的《臨演人生》是2017年新北市紀錄片獎的優選影片，曾榮獲2022台北國際勞工影展最佳長片、入選2023布魯塞爾獨立電影節、2023英國金斯頓影展等國內外影展。導演伍心瑜藉由紀錄3個世代在台灣工作的臨時演員，帶出台灣影視產業在中文世界位置的轉變，也記錄基層演員在大環境下努力的過程。

伍心瑜說，很高興能記錄下被攝者在工作上的躊躇與堅持，與家人或家庭關係轉變，其自身也有過對於投身紀錄片領域的掙扎，無法預期的工作成果、看似庸庸碌碌的生活、對於夢想的追尋，是好是壞猶未可知，希望透過這部紀錄片與各位分享這些生命歷程，也鼓勵觀眾走出自己的道路。