柯文哲高雄競選總部5日成立。（洪靖宜攝）

柯文哲高雄競選總部5日成立。（洪靖宜攝）

柯文哲高雄競總成立談「這事」 遭民眾嗆「滾回台北」反應曝 @ChinaTimes

民眾黨總統參選人柯文哲高雄競選總部5日成立，對於藍白到底合不合，柯文哲說「順其自然，能整合就整合，不能整合就各自努力」，但他又說台灣是充滿驚奇島嶼、說不到最後關頭請大家耐心等待，不過柯文哲上台向支持者發表演說時，突有男子高喊「滾回台北啦！」，所幸未有進一步衝突，成為意外插曲。

柯文哲高雄競選總部就設在於新興區林森一路39號，揭牌典禮封街約170公尺長，現場擺2000張椅子，在支持者簇擁下，柯文哲來到台上致詞，不過過程中台下有男子突然高喊：「滾回台北啦！」，一度驚動多名員警上前了解狀況，但男子未有進一步動作，隨後即離開。

對於昨晚到屏東柯文哲指國民黨主席朱立倫提日本、德國模式，他心裡就在圈圈叉叉，脫口而出「把恁爸當成肖ㄟ」，柯文哲說今日說，每個政黨有權利尋求最有利方式，當時朱立倫提出日本及德國模式，一個成立4年的政黨怎麼和百年政黨比，他說：「中間選民就是想擺脫藍綠，怎麼選出最有勝算組合看民調就知道，國民黨就是放不下這個。」

柯文哲又表示，人類有理智和情緒，明明理智知道這樣，但牽涉到情緒就有另外想法，「我覺得順其自然，能整合就整合，不能整合就各自努力」，他說，區域立委部分也跟朱立倫討論過，雖有些地方會衝突，但將來立法院選舉不管誰贏，聯合內閣合作都沒問題，他說，現在只剩總統選舉，也不一定每樣都要百分百合作。

他認為，這次選舉中，政黨領袖可以坐下來談，已經是台灣歷史的第一次，政黨可以開始交換對國家前途看法，人活在世界上不要想著100分，一步步讓台灣往前進。

至於這樣是否就代表藍白合破局？柯說，不一定要每樣百分百，現在就剩總統，對於他長期待在急重症外科，還有10多天太久了，台灣是充滿驚奇島嶼；至於被問到藍白若不能合誰是歷史罪人？他則回，不到最後關頭請大家耐心等待，如這次高雄第一選區目前國民黨未派人，就是釋出善意，選情艱困選區給民眾黨一個機會也很好，可以合作就合作，競爭就競爭，本來就是很好觀念。