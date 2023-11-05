烏克蘭武裝部隊證實，他們對克里米亞刻赤地區港的紮利夫造船廠(Zaliv shipyard)發動大規模飛彈打擊，造成造船設備、港口基礎設施的毀壞，據說也擊傷了小型飛彈巡邏艦，已獲得證實。由於船廠離刻赤跨海大橋很接近，俄羅斯趕緊禁止大橋的通行。
防衛部落格(Defnese Blog)報導，這起打擊事件是在11月4日晚間實行，紮利夫造船廠位在克里米亞最東，亞速海出海口附近。造船廠與海事港口基礎設施都有破壞。烏克蘭軍方未透露這場打擊的更多細節，也沒提到是何種飛彈武器。網路流傳的說法，提到俄羅斯海軍小型飛彈巡邏艇「阿斯科德號」(Askold)也被擊傷。
阿斯科德號屬「卡拉庫特級」(Karakurt-class corvette)，排水量800噸，全長67公尺，於2016年開始建造，2021年才服役，主要擔任3M54「口徑」(Kalibr )巡弋飛彈的載台，被認為是俄羅斯黑海艦隊最新、最現代化的艦艇之一，也是烏克蘭最想除掉的目標。
烏克蘭新聲(The New Voice of Ukraine)報導，社群媒體流傳的影片顯示，刻赤地區在11月4日晚間升起多股煙霧，並且有武器射擊的聲音。目前尚不清楚那是烏克蘭的攻擊飛彈，還是俄羅斯的防空攔截飛彈。
一段影片顯示，似乎有一枚巡弋飛彈朝向刻赤以南幾公里處的札利夫造船廠飛去，影片的最後幾幀中可以看到爆炸。
俄羅斯指派的克里米亞地區長官•阿克肖諾夫(Sergey Aksyonov)在電報網上表示：「烏克蘭的打擊無效，防衛造船廠的鎧甲防空系統(Pantsir )成功攔截來襲的飛彈，碎片掉沒在使用的乾船塢裡。」
另一篇親俄背景的電報網頻道稱： 「包括刻赤、塞凡堡都發布空襲警報，海上和陸地公共交通暫時停止，刻赤大橋也暫時關閉。」
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