烏克蘭武裝部隊證實，他們對克里米亞刻赤地區港的紮利夫造船廠(Zaliv shipyard)發動大規模飛彈打擊，造成造船設備、港口基礎設施的毀壞，據說也擊傷了小型飛彈巡邏艦，已獲得證實。由於船廠離刻赤跨海大橋很接近，俄羅斯趕緊禁止大橋的通行。

網路上流傳的影片顯示，造船廠出現明顯的失火。(圖/x)

防衛部落格(Defnese Blog)報導，這起打擊事件是在11月4日晚間實行，紮利夫造船廠位在克里米亞最東，亞速海出海口附近。造船廠與海事港口基礎設施都有破壞。烏克蘭軍方未透露這場打擊的更多細節，也沒提到是何種飛彈武器。網路流傳的說法，提到俄羅斯海軍小型飛彈巡邏艇「阿斯科德號」(Askold)也被擊傷。

遭到打擊的札利夫造船廠位置，就在刻赤大橋附近。(圖/google map)

阿斯科德號屬「卡拉庫特級」(Karakurt-class corvette)，排水量800噸，全長67公尺，於2016年開始建造，2021年才服役，主要擔任3M54「口徑」(Kalibr )巡弋飛彈的載台，被認為是俄羅斯黑海艦隊最新、最現代化的艦艇之一，也是烏克蘭最想除掉的目標。

烏克蘭新聲(The New Voice of Ukraine)報導，社群媒體流傳的影片顯示，刻赤地區在11月4日晚間升起多股煙霧，並且有武器射擊的聲音。目前尚不清楚那是烏克蘭的攻擊飛彈，還是俄羅斯的防空攔截飛彈。

‼️ Ukraine destroys a Russian ship in Crimea, Kerch



🔥 The missile carrier ship "Askold" received at least three arrivals



This ship is one of the newest and most modern ships of the Russian Black Sea Fleet. It was laid down in 2016 at the Kerch shipyard "Zaliv", and launched… pic.twitter.com/aLbwAfSGVk — PStyleOne1 (@PStyle0ne1) November 4, 2023

一段影片顯示，似乎有一枚巡弋飛彈朝向刻赤以南幾公里處的札利夫造船廠飛去，影片的最後幾幀中可以看到爆炸。

俄羅斯指派的克里米亞地區長官•阿克肖諾夫(Sergey Aksyonov)在電報網上表示：「烏克蘭的打擊無效，防衛造船廠的鎧甲防空系統(Pantsir )成功攔截來襲的飛彈，碎片掉沒在使用的乾船塢裡。」

另一篇親俄背景的電報網頻道稱： 「包括刻赤、塞凡堡都發布空襲警報，海上和陸地公共交通暫時停止，刻赤大橋也暫時關閉。」