還原納入民眾黨不分區名單真相 徐春鶯曝「曾拒絕過」：當初從來沒想從政 @ChinaTimes

民眾黨不分區立委名單傳出納入台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，但卻遭綠營猛攻。徐春鶯今開記者會談及，為何會有納入民眾黨不分區的傳言，她表示，民眾黨剛開始是要成立新住民委員會，找她擔任主委，也提及該會主委未來可能是不分區立委候選人，但她當時拒絕，不過，她為姐妹服務的心不變，現在不會拒絕被提名。

徐春鶯說，台灣的大陸和新移民已經超過原住民數量，因此協會2012年就希望行政院成立新住民委員會，但一直都沒有，後來民眾黨找她擔任新住民委員會主委，才跟民眾黨有所接觸，當時民眾黨有提到，未來可能是不分區立委候選人，她當場拒絕，因為從政本身就不是她的人生目標，到了退休年紀，沒有想再從政。

徐春鶯也說，她與柯文哲近距離見面僅有一次，就是協會2019年辦理的大江南北新住民園遊會暨感恩送暖活動，後續僅在餐會活動有見面，沒有因選舉有實質見面，柯也不會記得她。

至於是否是民眾黨前秘書長謝立功或柯辦總幹事黃珊珊引薦，徐春鶯表示，謝立功是前移民署長，很多大陸姐妹、協會理事長跟他認識，確實幫助新住民解決很多困難，她跟柯見面不是謝引薦，黃珊珊則是在親民黨時一直很關心新住民， 選舉不是她找的，但黃有沒有提名她，她不知道，黃找她是擔任新住民委員會主委。

對於柯文哲稱是海選進入的，徐春鶯說，「其實我沒有搞得很清楚，應該不算海選」。

不過，對於外界質疑進到立院會有機密文件疑慮，徐春鶯回應，她今天拿到是中華民國護照，也是中華民國國人，一定會遵守中華民國憲法和黨內紀律，至於柯說不進入國防外交委員會，她則回應，如果今天是不分區立委，一定遵守黨主席的決定，無論未來有或沒有納入不分區，她服務新住民、愛台灣的心不會變。

針對徐春鶯說不是海選，與柯文哲說法相違背。柯辦發言人陳智菡說，其實這是廣義的海選，從各界推薦名單，有些人是自薦、有些是他薦，廣義的海選希望產出一份符合社會期待、為國舉才的名單。

至於爭議未處理好，徐是否不會納入不分區，陳智菡表示，這份不分區名單作業目前仍在進行中。