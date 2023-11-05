英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）今天表示，她將提出新法，限制街友使用帳篷。她說，有許多無家可歸者，把睡帳篷當成「生活方式的選擇」。

被視為執政保守黨未來可能領導人的布瑞弗曼在社群媒體X發文指出，英國將永遠支持真正無家可歸的人。

她說：「但我們不能允許街道被一排排的帳篷占據，其中許多人來自國外，他們把住街上當成生活方式的選擇。」

布瑞弗曼認為，政府必須採取行動，否則英國城市就會「淪為像美國舊金山和洛杉磯」那種因為政策效力不大，導致犯罪、吸毒和骯髒肆虐的地方。

「我想停止的，也是守法的多數人希望我們制止的，是那些在公共場所搭帳篷、攻擊性乞討、偷竊、吸毒、亂丟垃圾和破壞社區，給其他人帶來麻煩和痛苦的人。」

但布瑞弗曼遭到不少人批評，在野工黨（Labour Party）副黨魁芮納（Angela Rayner）在X上表示，「露宿街頭不是『生活方式的選擇』」，她說，街友人數增加，都要怪保守黨13年的執政。

街友慈善機構也在X上批評布瑞弗曼：「流落街頭不是『生活方式的選擇』，而是政府政策失敗的標誌。」